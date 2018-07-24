«زايد والأمن القومي» محاضرة في مركز الإمارات للدراسات غداً

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية غداً محاضرته رقم 608 بعنوان: «زايد والأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وتأتي المحاضرة التي يلقيها الشيخ الدكتور ماجد عبدالله المعلا رئيس قسم إدارة الحدث بإدارة الأزمات والكوارث بالقيادة العامة لشرطة دبي، في إطار أنشطة المركز العلمية والبحثية وحرصه الدائم على مناقشة القضايا التي تخدم المجتمع وضمن فعالياته لعام زايد.

وتناقش المحاضرة دور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في وضع القيم والمصالح الأساسية للأمة التي جمعها تحت راية واحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971 فيما يتعلق بأمنها القومي؛ من أجل استمرار وجود دولة الإمارات العربية المتحدة وحيويتها.

وتستعرض المحاضرة التهديدات الداخلية والخارجية التي واجهتها ولا تزال تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة حيال أمنها القومي، لتقديم رؤية شاملة للأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفق إطار حقل نظرية العلاقات الدولية، في ظل عدم وجود مراجعة افتراضية ونظرية لتحليل الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن.

وتركز المحاضرة على الحاجة الملحة لتطوير المعرفة والوعي بتهديدات الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العقد الثاني من القرن الـ 21 الذي شهد اضطرابات كبيرة وتغييرات شاملة في منطقة الشرق الأوسط، ولم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة بمنأى عنها.