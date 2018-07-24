مشاريع جديدة لجمعية الشارقة الخيرية في النيجر

المصدر: الشارقة - البيان

قام وفد من جمعية الشارقة الخيرية بزيارة تفقدية إلى النيجر، تضمنت متابعة عدد من الأعمال والمشاريع التي تنفذها الجمعية هناك، إضافة إلى الوقوف على مشاريع جديدة من أجل تنفيذها، وفقاً لأجندة وخطة الجمعية في المشاريع الخارجية التي تغطي أكثر من 106 بلدان.

كما افتتح الوفد مكتباً للجمعية في مدينة نيامي عاصمة النيجر، ليخدم دول أفريقية عدة، مجاورة للنيجر، وحضر حفل الافتتاح الدكتورة مليكة أيسوفو، سيدة النيجر الأولى، وعدد من الوزراء في حكومة النيجر، إضافة إلى ممثلي سفارات عدد من البلدان، وممثلي جمعية الشارقة الخيرية في دول غرب أفريقيا.