«صندوق الأفكار المبتكرة» لموظفي بلدية أم القيوين

المصدر: أم القيوين ــ البيان

أطلقت بلدية أم القيوين مبادرة «صندوق الأفكار المبتكرة» لموظفي الدائرة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - والتي تهدف إلى تطوير العمليات الحكومية في كافة الجهات والتي تشجع عبر هذا الصندوق على تقديم الأفكار المبتكرة وتحقيق بيئة مليئة بالإبداع والابتكار. وتعمل مبادرة «صندوق الأفكار المبتكرة» على تحفيز الطاقة الإيجابية لدى الأفراد في السعي نحو التميز والإبداع والعطاء، والعمل على نشر ثقافة المعرفة والفكر الإبداعي والتطويري لدى العاملين بالدائرة واستغلال ما لديهم من قدرات وكفاءات بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى خلق بيئة محفزة للإبداع وتبادل المعرفة بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل، وتحقيق معايير التميز المؤسسي في مجال تشجيع الموظفين على التميز والإبداع.