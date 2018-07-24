«طرق دبي» تطلق الدورة الثامنة لجوائز السلامة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن انطلاق الدورة الثامنة لجوائز السلامة لعام 2018 والتي تركز بشكل رئيس على تكريم الشركاء والاستشاريين والمقاولين والموظفين لأفضل ممارسات السلامة وتحفيز شركاء الهيئة للعب أدوار استباقية وبناءة لتعزيز (استدامة السلامة)، والحفاظ على أعلى المعايير المتّبعة في جميع عمليات الهيئة التي تشمل جميع خدماتها ومنها المقدّمة في وسائل النقل الجماعي التابعة لها.

ويكمن الهدف من جوائز السلامة الخاصة بهيئة الطرق والمواصلات في تعزيز واستدامة أفضل ممارسات السلامة في جميع مراحل وعمليات الهيئة وتفعيل مستوى التعامل مع مبدأ المساءلة في ما يتعلق بمسؤوليات السلامة على كافة المستويات.

كما تهدف هذه الجوائز إلى رفع مستوى الوعي بالسلامة لدى الشركاء، وتشجيعهم على تبني أفضل ممارسات السلامة والصحة والبيئة وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية المعمول بها.