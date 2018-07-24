3200 موظف يستفيدون من الدورات التدريبية لـ «الاتحادية للموارد البشرية»

المصدر: دبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية عقدت 154 برنامجاً تدريبياً خلال النصف الأول من العام 2018 بالتعاون مع شركائها من مزودي خدمات التدريب المعتمدين.

وقالت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، إن عدد المستفيدين من الدورات من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بلغ قرابة 3200 موظف يعملون في الوزارات والجهات الاتحادية.

وذكرت أن هذه الورش والبرامج التدريبية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الهيئة خلال العام الجاري تجاوبا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 عام زايد.

من جانبها أشارت لولوة المرزوقي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة، إلى أن الورش والدورات التدريبية التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع شركائها خلال النصف الأول من 2018 تناولت العديد من الموضوعات منها الاستراتيجية والجودة والقيادة والإدارة والاتصال والتواصل، إضافة إلى تطبيق معايير الخدمات المتميزة في مراكز خدمة المتعاملين الحكومية والتحفيز والتطوير الوظيفي والإعلام.