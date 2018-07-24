إشادة ببرنامج التعددية الثقافية لكلية آل مكتوم

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أشاد مسؤولون بالجامعات الإماراتية التي شاركت طالباتها في الدورة الـ 26 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة الذي تنظمه كلية آل مكتوم للتعليم العالي بدندي في اسكتلندا، برؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وتوجيهاته بتنفيذ هذا البرنامج الذي يعكس مدى اهتمام سموه في تأهيل طالبات الإمارات ليكن قياديات في المستقبل.

وشارك في البرنامج 72 طالبة من 17 جامعة وكلية ومؤسسة من الإمارات ومصر وماليزيا.

وقال سعيد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، إن البرنامج فريد من نوعه ومتميز وأعدته كلية آل مكتوم بشكل جيد، لافتا الى أن البرنامج تضمن زيارة عدد من الجامعات في اسكتلندا وفرنسا ومحاضرات صفية ولاصفية وورش عمل، منوها بالمشاركة الكبيرة لهذه الدورة من جامعات الإمارات وماليزيا ومصر ومشاركة جامعة الفجيرة لأول مرة.

وأضاف أن الطالبات اكتسبن من خلال احتكاكهن بزميلاتهن من ماليزيا ومصر وطالبات الجامعات التي زرنها وأيضا بالمجتمع الاسكتلندي معرفة بثقافة وتراث مجتمعات أخرى منها التاريخ والتراث الاسكتلندي، وخبرات جديدة يستفدن منها في حياتهن الأكاديمية والاجتماعية في المستقبل سوف ينقلنها الى زميلاتهن ومجتمعهن.. كما اكتسبن مهارات وخبرات قيادية تسهم بدور كبير في حياتهن كقياديات المستقبل، إضافة الى التغير الكبير في شخصية الطالبات من حيث اكتساب الثقة بالنفس والاعتماد على الذات.

وأشاد بفكرة الكلية وبرامجها الأكاديمية المختلفة، منوها بالنجاح الذي حققته خاصة برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة.. وقدم الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على إتاحة سموه الفرصة لبناته الطالبات للمشاركة في البرنامج.

وقدمت الشيخة هند المعلا عضوة مجلس الأمناء بالجامعة البريطانية في دبي رئيسة الإبداع والسعادة والابتكار في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على إتاحة الفرصة التي لا تتكرر للطالبات للمشاركة في البرنامج في تجربة متميزة.

من جانبه أشار الدكتور الطيب كمالي مدير عام التطوير الأكاديمي بوزارة الداخلية عضو مجلس أمناء كلية شرطة أبوظبي، إلى مشاركة كلية شرطة أبوظبي للمرة الثالثة، وذلك بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على الارتقاء بمستوى المهارات المطلوبة اليوم في العمل الشرطي والمجتمعي في نفس الوقت.من جانبه وجه الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايته لهذا البرنامج الفريد من نوعه، مقدما الشكر إلى ميرزا الصايغ الذي استطاع تنفيذ رؤية ر حمدان بن راشد آل مكتوم فيما يتعلق بالتعددية الثقافية والتعايش مع الحضارات على أرض الواقع ويوصل هذا المنهج العلمي المدروس إلى الطالبات المشاركات.