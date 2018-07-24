«إسعاف دبي» تبحث آفاق التعاون مع جمعية القلب الأميركية

المصدر: دبي - البيان

بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وجمعية القلب الأميركية آلية تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين الطرفين. جاء ذلك لدى استقبال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لوفد جمعية القلب الأميركية برئاسة الين عبدو المديرة الإقليمية للجمعية.

وقام الوفد الزائر بالاطلاع على سير عمل الدورات الطبية الأساسية والمتقدمة، وأكدوا أن المؤسسة أحرزت تقدماً كبيراً إذ بلغ التزامها بالمعايير المحددة من قبل الجمعية درجة مرتفعة وصلت إلى 100% في مجمل الدورات الفنية المنعقدة إضافة إلى المحددات الإدارية.

وأكد خليفة الدراي تطوير العلاقة مع جمعية القلب الأميركية التي تحتفظ المؤسسة بعلاقات وثيقة معها منذ تأسيس مركز التدريب بالمؤسسة المعتمد من قبل الجمعية في عام 2009 .