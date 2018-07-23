محمد بن راشد ومحمد بن زايد يفتتحان "وارنر براذرز أبوظبي "

المصدر: وام

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم التي تحمل علامة "وارنر براذرز" العالمية الشهيرة، وقامت بتطويرها شركة "ميرال"، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، بالشراكة مع "وارنر براذرز إنترتينمنت" باستثمارات بلغت مليار درهم.

وحضر سموهما حفل الافتتاح الرسمي للمدينة الترفيهية في منطقة "وارنر براذرز بلازا" والذي تضمَّن عرضاً لفيلم قصير تم إعداده خصيصاً للاحتفاء بالأرشيف السينمائي المتميز لشركة "وارنر براذرز" التي تعد من كبريات الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم، وشمل العمل مقتطفات من أشهر الأعمال التي قدمتها الشركة، بينما ساد الافتتاح أجواء احتفالية مبهرة اُستخدمت فيها أحدث المؤثرات السمعية والبصرية.

ثم اعتلى الشيوخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، وسيف وأحمد بن حامد بن زايد آل نهيان، المنصّة يرافقهم مجموعة من الشخصيات الكارتونية الشهيرة في عالم وارنر براذرز، حيث قاموا بالضغط على زر الانطلاق إيذاناً ببدء أنشطة المدينة الترفيهية التي من المُنتظر أن تستقطب آلاف الزوار من داخل وخارج الدولة بما تشمله من تنوّع يناسب كافة الأعمار ويراعي مختلف الأذواق في إطار مشوّق عالمي المستوى.

وعقب العرض، تفقَّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ــ الذي اصطحب معه أحفاده ــ المدينة التي تُعدُّ أحدث وأبرز الإضافات إلى جزيرة الياس، مُعزِّزة مكانة الجزيرة كإحدى أهم مراكز الجذب السياحي في أبوظبي ودولة الإمارات على وجه العموم، بما توفره من خيارات ترفيهية متنوّعة تناسب كافة أفراد الأسرة من جميع الأعمار، وتقدم للزائر الذي يقصدها سواء من داخل الدولة أو خارجها، طيفاً واسعاً من المرافق الخدميّة والمنافذ التجاريّة التي تحقق له ولأسرته أعلى مستويات الراحة والرفاهية في مختلف أوقات الزيارة، لتشكل بذلك المدينة معلماً سياحياً مهماً سيكون له أثره في زيادة التدفقات السياحية القادمة إلى الجزيرة على المديين القريب والبعيد.

واطّلع سموهما على مختلف مكونات مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي" المُقامة على مساحة ضخمة تزيد على 1.65 مليون قدم مربعة، واستمع سموهما إلى شرح حول المناطق المختلفة التي تتشكل منها المدينة، والتي من المنتظر أن تُفتح أبوابها لاستقبال الجمهور في 25 يوليو الجاري، وتتوزع على ست مناطق ترفيهية لكل منها طابعها الفريد وشخصياتها المميزة، إذ تم تجهيزها بأحدث المؤثرات البصرية والصوتية والديكورات المُصممة بعناية فائقة من أجل إبهار الضيوف بأجواء تحاكي الخيال.

كما تعرّف سموهما على المراحل المختلفة التي مرت بها عملية تشييد المدينة وما شملته مرحلة التخطيط من إعداد مُحكم للخروج بالمشروع الضخم بصورة مُشرِّفة تتناسب والمكانة السياحية المتميزة لأبوظبي، ودولة الإمارات على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، وكذلك المعايير التي تمت مراعاتها في تنفيذ المدينة وفي مقدمتها عوامل الأمن والسلامة التي تكفل للزوار أعلى مستويات الأمان خلال استمتاعهم بالألعاب المختلفة، وفق أفضل الاشتراطات والممارسات العالمية المُتبَّعة في هذا الخصوص.

وتفقَّد سموهما جانباً من المرافق الترفيهيّة والخدميّة التي توفرها المدينة، والكيفية التي تم توزيعها بها على مختلف جنبات المدينة مترامية الأطراف بأسلوب يكفل راحة الزائر ين ويضمن إسعادهم، وكذلك المناطق الترفيهية المدعومة بأحدث التقنيات والمؤثرات الصوتية والضوئية وهي المكونات التي تعمل على تكامل تجربة الزائر وإدخال البهجة والسرور على نفسه.

حضر افتتاح مدينة "عالم وارنر براذرز أبوظبي" سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل بأبوظبي، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.

وبمناسبة افتتاح المدينة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة "ميرال": "يغمرني الشعور بالفخر والسعادة لافتتاح مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس اليوم، إذ يُعد ذلك فصلاً جديداً يُضاف إلى مسيرة أبوظبي ومكانتها كإحدى وجهات السياحة العائلية الرائدة على مستوى العالم. ونحن على ثقة أن مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي سيكون لها إسهامها في إثراء المحفظة السياحية الغنية لجزيرة ياس بما تقدمه لزوارها".

وأضاف معاليه: "لقد استطعنا عبر العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في وارنر براذرز انترتينمنت تحقيق رؤيتنا المشتركة الرامية إلى تطوير مدينة ترفيهية تبهر ضيوفها من مختلف الأعمار عبر تقديم تجربة ترفيهية فريدة ومميزة".

وتضم المدينة من خلال مناطقها الست وهي: "وارنر براذرز بلازا"، و"متروبوليس"، و"غوثام سيتي"، و"كرتون جانكشن"، و"بيدروك"، و"ديناميت غالتش"؛ 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروض حية، لتقدم لضيوفها باقة واسعة من التجارب الآسرة. وستتميز كل منطقة بالعديد من منافذ بيع المأكولات والمشروبات الراقية بما يشمل الوجبات السريعة والمطاعم والمقاهي التي تلبي كافة الأذواق، علاوة على المتاجر المختلفة ذات التصميم الفريد التي يمكن للزائر أن يحصل منها على الهدايا التذكارية من منتجات وارنر براذرز والمستوحاة من شخصياتها المحبوبة وتم تصميم بعضها خصيصاً لعالم وارنر براذرز أبوظبي.

وقال كيفن تسوجيهارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوارنر براذرز: "تحظى علامة وارنر براذرز بإرث طويل يمتد لأكثر من قرن من الزمن في إنتاج وتوزيع منتجات ترفيهية ذات جودة عالية لجمهورها من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي امتداداً لهذا الإرث العريق، حيث تجمع هذه المدينة الترفيهية العالمية شخصياتنا وتحييها لتقدم لضيوفها تجربة ترفيهية فريدة ومشوقة."

وأضاف: "سعداء بعلاقة الشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا بشركة ميرال، ونتطلَّع لمواصلتها على الدوام." وتُضاف "مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي" إلى باقة المدن والمعالم الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس بما فيها: "عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد أبوظبي"، إضافة إلى "كلايم" المعلم الترفيهي الذي ستشهد الجزيرة افتتاحه، لينضم إلى حلبة مرسى ياس – أحد أكثر حلبات "الفورمولا 1" تطوراً من الناحية التقنية على مستوى العالم، وياس مارينا – وجهة المطاعم والمقاهي والترفيه واللياقة العالمية، وياس مول – وجهة التسوق الأكبر في أبوظبي والتي تضم 400 متجر، وشاطئ ياس، و"ياس لينكس أبوظبي" – ملعب الجولف الحائز على المرتبة 46 عالمياً، وسبعة فنادق مميزة يتراوح تصنيفها من 3 إلى 5 نجوم.