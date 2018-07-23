مهلة تعديل أوضاع المخالفين في الإمارات تبدأ في أغسطس و تستمر 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن مهلة لتعديل أوضاع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، تستمر 3 شهور اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل إلى 31 أكتوبر من عام 2018.

وقال العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم، للإعلان عن إطلاق مبادرة (إحمي نفسك)، إنه سيتم إعفاء المخالفين من جميع العقوبات القانونية والغرامات المالية المترتبة عليهم واجراءات حرمانهم.