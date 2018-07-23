«الياه سات» تعرّف بتكنولوجيا الفضاء في مراكز التسوق بدبي وأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم شركة «الياه سات»، الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أنشطة وفعاليات مرتبطة بعالم الفضاء في مراكز التسوق بدبي وأبوظبي.

وقال أحمد عمران الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي لدى «الياه سات» إن الشركة نظمت في ياس مول بأبوظبي على مدار الأيام الماضية، أنشطة تتضمن تجربة التجول في الفضاء بتقنية الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والألعاب الترفيهية الشيقة ومقصورة للتصوير.

وأضاف الشامسي أن الشركة من المقرر أن تقدم فعاليات وأنشطة مماثلة في «مول الإمارات غاليريا» بدبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي في الفترة من 27 -28 يوليو الجاري، متوقعاً استهداف شريحة كبيرة من الزوار مع انتهاء تلك الفعاليات تصل إلى 1000 زائر.

وأشار إلى أن الشركة ستقيم في أغسطس القادم حدثاً كبيراً في «منتدى دو» بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، بحيث تتيح للزوار فرصة التعرف على المزيد من المعلومات عن عالم الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى المزيد عن أحدث أقمار الياه سات الفضائية «الياه 3»، الذي تم تطويره لربط الملايين من الناس حول العالم بخدمات الإنترنت، لتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.