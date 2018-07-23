«كهرباء دبي» الأولى عالمياً في الحوكمة الفعالة

المصدر: دبي-البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة (BS 13500:2013)، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تطبق هذا المعيار العالمي.

ويأتي حصول الهيئة على هذا الاعتماد بعد عمليات تدقيق شاملة أجراها المعهد البريطاني لضمان توافق عمليات الهيئة مع معايير الحوكمة الفعالة.

تسلم شهادة المعيار البريطاني سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، من وفد المعهد البريطاني للمعايير برئاسة عمر راشد، مدير عام المعهد البريطاني للمعايير في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال الطاير: "تعد الحوكمة الفعالة عاملاً أساسياً في تحقيق رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.

حيث تلتزم الهيئة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وفق إطار متكامل يشمل جميع أنشطتها وعملياتها، بالاعتماد على الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالحوكمة المؤسسية للهيئات الحكومية، إضافة إلى إرشادات البنك الدولي والمواصفات التي وضعها المعهد البريطاني للمعايير (BS 13500) وغيرها.

ويأتي حصول الهيئة على شهادة المعيار البريطاني للحوكمة الفعالة، تتويجاً لنجاحها في تطبيق أفضل ممارسات الحكومة الفعالة ضمن جهودها للارتقاء بالعمل الحكومي وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة، وشفافة وموثوقة، ومستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها.

وأشار الطاير إلى أن نموذج الحوكمة في الهيئة يستند إلى أربع ركائز هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة، وأسهم تطبيق الهيئة لممارسات الحكومة الفعالة في تحقيقها نتائج تنافسية على المستوى العالمي .