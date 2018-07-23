بلدية دبا الفجيرة تختتم برنامج «صيف مبدع»

المصدر: دبا الفجيرة - البيان

اختتمت بلدية دبا الفجيرة برنامجها الصيفي «صيف مبدع»، الذي نظمه قسم العلاقات العامة والإعلام، وضم باقة من الورش والأنشطة والفعاليات استمرت لأسبوعين متتاليين، للفئة العمرية من سن 6 إلى 10، بمشاركة أبناء موظفي البلدية، وشملت جميع الجوانب، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس الأطفال.

وأكد المهندس حسن اليماحي مدير البلدية أن العطلة الصيفية هي فرصة إيجابية للإبداع والابتكار واستغلال أوقات الفراغ وتحقيق الفائدة والمتعة، مبيناً أن البرنامج الصيفي ساهم في تخريج واكتشاف عدد من المواهب الصغيرة.