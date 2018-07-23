234 ألف مكالمة تلقاها مركز اتصال «صحة دبي» في 6 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

تلقى مركز الاتصال في هيئة الصحة في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 234 ألفاً و389 مكالمة هاتفية من متعاملين داخل وخارج الدولة وذلك للاستفسار عن الخدمات المتعددة التي تقدمها الهيئة بمختلف مستشفياتها ومراكزها الصحية والتخصصية.

وقالت شيخة الرحومي مدير إدارة سعادة المتعاملين في الهيئة لـ «البيان»: «إن 40.1% من المكالمات كانت تتعلق بالاستفسار عن خدمات مراكز الرعاية الأولية، و20.7% حول خدمات اللياقة الطبية، و19% لخدمات التراخيص الطبية، و9.6% تتعلق بخدمات المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، و2.4% حول الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي، و1.5% للمراكز الطبية التخصصية، والنسبة المتبقية للأسئلة العامة.

وأكدت الرحومي حرص الهيئة الذي توليه لخدمة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق أقصى درجات الرضا لهم من خلال مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة وتم تزويده بـ 56 موظفاً يتحدثون 8 لغات هي: «العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والهندية والفلبينية والفارسية والصـــومالية والاريترية»، وذلك لتخطي حاجز اللغة والاستجابة السريعة لكافة المعلومات التي يحتاجها المتعاملون مع الهيئة.

كفاءة

وأشارت الرحومي إلى المستوى التدريبي والكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون في المركز وقدرتهم على الاستجابة السريعة للمكالمات الواردة، لافتة إلى انخفاض معدل المكالمات التي لم يتم الرد عليها لأقل من 1.8%، وبلغ معدل انتظار العميل للرد على مكالمته الهاتفية 7 ثوان فقط، وهو زمن قصير جداً مقارنة بحجم وعدد المكالمات المرتفع التي يتلقاها المركز.

مميزات

وذكرت مدير إدارة سعادة المتعاملين أن المركز يتمتع بأنظمة ذكية ومتكاملة لتسجيل كافة المكالمات، مع خاصية التعرف إلى وضع المكالمات المستلمة وتحديث البيانات كل 4 ثوان.

وقالت الرحومي إن المركز الذي تم استحداثه في الهيئة نهاية عام 2011، يستقبل جميع الاستفسارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بكافة مستشفياتها ومراكزها وخدمات التراخيص الطبية واللياقة الطبية والعلاج بالخارج، إضافة إلى خدمة حجز المواعيد الخاصة بمراكز الرعاية الصحية الأولية والمعلومات عن فعـــاليات وأنشطة الهيئة وجميع الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بخدمات هيئة الصحة.

تفاصيل

ِأشارت شيخة الرحومي إلى أن مركز الاتصال استقبل خلال يناير الماضي 41921 مكالمة هاتفية، وفي فبراير استقبل36461 مكالمة، وفي مارس استقبل 37887 مكالمة، وخلال أبريل استقبل 39057 مكالمة وفي مايو استقبل 43438 مكالمة وفي يونيو استقبل المركز 35625 مكالمة هاتفية.