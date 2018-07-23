4 ملايين مسافر على رحلات «الاتحاد للطيران» من وإلى الصين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات التشغيلية بمجموعة الاتحاد للطيران: إن الشركة احتفلت في مارس الماضي بمرور عقد من الزمان على انطلاق رحلاتها إلى الصين التي شهدت نمواً حثيثاً يعكس تطور السوق الصينية على صعيد قطاعات السفر والسياحة والتجارة.

وأضاف البلوكي، في تصريحات لــ«البيان» أن الصين تظل واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية للاتحاد للطيران، ومع دخول عمليات الشركة في الصين لعقد جديد، سوف تستمر الاتحاد للطيران في الوفاء بالتزامها الشامل إزاء الصين، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء وتقديم خيارات سفر مصممة حسب متطلبات ضيوفنا.

وأظهرت بيانات حديثة لــ«الاتحاد للطيران» سفر ما يقرب من 4 ملايين مسافر على خطوط الرحلات التي تشغلها الشركة من وإلى الصين منذ بدء رحلاتها إلى الصين عام 2008 بينما خلال العام الماضي سافر ما يزيد على 750 ألف مسافر على رحلات الشركة من وإلى الصين.

وتوفر «الاتحاد للطيران» في الوقت الراهن 28 رحلة أسبوعياً إلى الصين تشمل رحلات يومية إلى بكين، وشنغهاي، وتشنغدو، وهونغ كونغ مع إمكانية الربط بسلاسة عبر مركز التشغيل الرئيسي للشركة في مطار أبوظبي الدولي إلى ما يزيد على 40 وجهة من وجهات الأعمال والترفيه على امتداد منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا، وأميركا الشمالية.

ترقية الطائرات

وذكرت «الاتحاد» أنها قامت أخيراً بترقية طائرات رحلاتها إلى شنغهاي وبكين إلى طائراتها المتطورة طراز بوينغ 787-9 دريملاينر في عام 2016 و2017 على الترتيب، من أجل تلبية الطلب القوي من جانب المسافرين الصينيين.

وأوضحت الناقلة أنه خلال الفترة من 16 أبريل الماضي إلى 30 سبتمبر المقبل يجري تشغيل رحلة الشركة اليومية من أبوظبي إلى هونغ كونغ عبر طائرة طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، والتي تحل مؤقتاً محل الطائرة الأصغر حجماً طراز إيرباص A330-200 خلال موسم الصيف المزدحم.

وبينت «الاتحاد» أنها لديها اتفاقيات شراكة بالرمز مع خطوط هاينان الجوية، وخطوط شرق الصين الجوية، وخطوط جنوب الصين الجوية، لتوفير أعلى مستويات الراحة وقدرات الربط للمسافرين بين البلدين، كما تشغل «الاتحاد» رحلة مخصصة للشحن إلى شنغهاي بمعدل 6 رحلات أسبوعياً باستخدام طائرة شحن طراز بوينغ 777F.

طاقة استيعابية

وذكرت «الاتحاد» أنها نقلت ما يزيد على 400 ألف طن من البضائع بين الصين ودولة الإمارات في السنوات العشر الأخيرة من خلال التكامل والاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية لطائرات الشحن ومساحات الشحن على متن طائرات المسافرين.

وبينت «الاتحاد» أنها أطلقت في فبراير 2017، متجرها الإلكتروني الرئيسي على منصة «علي تريب» (Alitrip) والذي يتيح للمسافرين الصينيين حجز رحلات الاتحاد للطيران عبر الإنترنت من خلال منصة علي تريب، بما يؤكد التزام الشركة إزاء السوق الصينية.

خدمات

تقدّم «الاتحاد للطيران» باقة واسعة من المنتجات والخدمات المبتكرة على متن طائرتها وقوائم طعام مخصصة لضيوفها من الصين إلى جانب أرقى مستويات الراحة والرفاهية التي تتميز بها الطائرات المتطورة التي تشغلها الشركة على الوجهات الصينية.