«بيت الخير» تنفق 73 مليون درهم على «وسنزيد المحسنين»

المصدر: دبي - البيان

أعلن عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن حجم الإنفاق خلال حملة رمضان «وسنزيد المحسنين» بلغ 73.144.799 درهماً، استفادت منها 36920 أسرة على مدار أشهر الحملة التي بدأت في الأول من رجب، وانتهت في عيد الفطر المبارك.

ووجّه العوضي الشكر لكل من أسهم في إنجاح الحملة، وكان سبباً في هذا الخير، قائلاً: لا يسعني، ونحن نعلن هذا الحصاد المبارك، إلا أن أتوجه باسم مجلس إدارة الجمعية وكل العاملين فيها، بالشكر الجزيل لكل من أعطى وأنفق من خلال هذه الحملة، وأخص بالشكر شركاءنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم هيئة آل مكتوم الخيرية، وكذلك بنك دبي الإسلامي، وكل من دعم الحملة وكان سبباً في نجاحها.

وأكد العوضي أن نتائج الحملة تعكس نجاح برنامج «فرحة» الذي أطلقته «بيت الخير» لإسعاد الأسر خلال الشهر الفضيل وضم العديد من المشاريع الرمضانية، وفي مقدمتها مشروع المير الرمضاني ومشروع إفطار صائم.

إضافة إلى مشاريع زكاة الفطر والعيدية وكسوة الملابس، التي كانت خير دعم للأسر المتعففة ومحدودة الدخل خلال الشهر الكريم، ما ساعدها على الاستمتاع بأجواء رمضان الاجتماعية والتعبدية، وقضاء عيد سعيد، تسوده البهجة والفرح، أسوة بباقي أفراد المجتمع.

المير الرمضاني

وكانت الجمعية قد وزعت المير الرمضاني في وقت مبكر قبل بداية رمضان، حيث بلغ الإنفاق عليه 12 مليون درهم، الذي وزّع بواسطة بطاقات إلكترونية مكنت رب الأسرة من شراء المواد الغذائية والتموينية اللازمة من الجمعيات التعاونية المعتمدة، وقد بلغ عدد الأسر التي استفادت من المير 9737 أسرة، موزعة على أفرع الجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان، وعبر مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية، التي تديرها الجمعية في البرشاء والعوير وحتا والليسيلي.

512 ألف وجبة إفطار

وكانت مفاجأة الحملة في الطفرة التي حققها مشروع إفطار صائم، حيث بلغ عدد الوجبات التي قدمت خلال الشهر الكريم 511815 وجبة إفطار، بمعدل 17435 وجبة قدمت يومياً في إمارات دبي وعجمان والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، من خلال 42 خيمة ومسجداً ونقطة توزيع، أكبرها كانت خيمة زايد الخير، التي أقيمت في منطقة محيصنة 2 بدبي.

وتتسع لما يزيد عن 2000 صائم يومياً، إضافة إلى الوجبات التي قدمت من خلال الهيئات والمؤسسات والشركات التي سمحت بتقديم الوجبات للعاملين فيها في مناسبات مختلفة، وقد بلغ الإنفاق على المفاطر 3.942.439 درهماً.

مشاريع العيد

وأنهت حملة «وسنزيد الْمُحْسِنِينَ» أعمالها بتوزيع زكاة الفطر على أعتاب العيد، حيث بلغ الصرف على المشروع 1.947.000 درهم، كما قامت الجمعية بإنفاق 6.287.970 درهماً على كسوة عيد الفطر، وذلك من ريع بيع الملابس المستعملة لشركات تدوير الملابس التي يجمعها مشروع «قديمكم جديدهم»، وقد تم توزيع كسوة العيد قبل حلول العيد بمدة كافية خلال رمضان، كما تم صرف 9.345.100 درهم عيدية، سعياً من الجمعية لإدخال الفرحة إلى قلوب أفراد الأسر المتعففة خلال عيد الفطر المبارك.