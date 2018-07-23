168 مشاركاً في «صيفي غير» بـ«صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

بدأت أمس بهيئة الصحة بدبي فعاليات برنامج التدريب الصيفي بمشاركة 168 طالباً وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية تحت شعار: «صيفي غير في عام زايد الخير».

وأكدت آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي خلال كلمتها، بحضور أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك على الاهتمام الذي توليه الهيئة لتدريب وتأهيل الطلبة وتعريفهم على بيئة وطبيعة العمل.

ومن جانبها أكدت ميعاد آل علي رئيس فريق برنامج التدريب الصيفي بهيئة الصحة بدبي الحرص الذي أولته الهيئة لتنويع فعاليات البرنامج.