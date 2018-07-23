وزارة الصحة: المناطق الطبية تقدم خدمات بمعايير عالمية

المصدر: أم القيوين - وام

أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تتابع احتياجات المناطق الطبية وتعمل على دراسة وتوفير المتطلبات اللازمة لتقديم خدمات رعاية صحية متميزة تسعد المجتمع وتطابق أفضل المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها، يرافقه الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات إلى مستشفى أم القيوين للوقوف على مستوى الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة للوزارة لتتماشى مع أرقى الممارسات العالمية ومعايير الاعتماد الدولي.

وقال الدكتور العلماء: «إن جولاته التفقدية تأتي في إطار تطبيق استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأداء المتميز وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية، بالإضافة إلى توفير إطار تشريعي حيوي وتقديم خدمات إدارية متميزة وترسيخ ثقافة الابتكار، مشيراً إلى أن زيارته تأتي في سياق الحرص على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين».

ووجه الدكتور العلماء خلال الزيارة بإجراء حصر شامل لجميع الاحتياجات التشغيلية التي يحتاجها المستشفى في جميع أقسامه.