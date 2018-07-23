«الوطنية للمزادات» يبيع 2278 مركبة خلال 6 أشهر

المصدر: دبي-البيان

كشف مركز الوطنية للمزادات -عضو مجموعة مراكز الأعمال التابعة لمواصلات الإمارات- عن نجاحه بتنظيم 20 مزاداً خلال النصف الأول من العام الحالي، بيعت خلالها 2278 مركبة متنوعة، حيث حقق المركز ارتفاعاً في عدد المركبات الخارجية المباعة بنسبة 7 %، مقارنة بعدد المركبات المباعة خلال المدة نفسها من عام 2017.

وأعرب سلمان محمد إبراهيم مدير مركز الوطنية للمزادات، عن سعادته بالثقة المتنامية التي بات المركز يتحلى بها بين أوساط المتعاملين، الأمر الذي تجلى في ارتفاع عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني إلى 17,131 متعاملاً حتى نهاية النصف الأول لعام 2018، منهم 14,561 متعاملاً من داخل الدولة، أي بنسبة 85 %، و2,569 متعاملاً من خارج الدولة، بنسبة 15 %، وهو ما أثمر نمواً متواصلاً في حجم أعمال المركز ومبيعاته عاماً بعد آخر.

وأضاف إبراهيم أن خدمات المركز عالية الجودة والكفاءة، أسهمت في تحقيق هذا النمو، بما أتاحته من مزايا توفر مشاركة فاعلة لمختلف شرائح الجمهور المستهدف، لافتاً إلى توفير عدة قنوات تتيح للجمهور للمشاركة في المزادات التي ينظمها، منها التسجيل والمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني www.alwataneya.ae.

والذي يتيح للجمهور استعراض مواصفات وأسعار المركبات المطروحة في المزادات بكل سهولة ويسر، دون عناء الوصول إلى المركز، إضافة إلى حساب المركز على الإنستغرام alwataneya.auctions@، مشيراً إلى أنه يمكن للمتعامل الاطلاع على شروط وأحكام المشاركة في المزادات، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، وكذلك الحصول على المعلومات من خلال التواصل مع المؤسسة، على الرقم المجاني لمركز الاتصال 8006006.