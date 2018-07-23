25 % تخفيضاً على مخالفات المرور و«مواقف» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

حددت نيابة المرور بأبوظبي نسبة التخفيض على المخالفات المرورية ومخالفات دائرة النقل بأبوظبي «مواقف»، المسجلة في الإمارة، بـ 25% من إجمالي قيمة المخالفات المحررة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التخفيض يقتصر على المخالفات المسجلة في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة فقط، ولا يشمل باقي إمارات الدولة.

ووضعت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، حزمة شروط لتنفيذ إجراءات تحويل المخالفات إلى النيابة بغية الحصول على التخفيض المقرر، تمثلت في حضور صاحب المعاملة شخصياً إلى قسم إسعاد المتعاملين التابع لشرطة أبوظبي، وبحوزته الهوية الشخصية، ورخصة القيادة وملكية السيارة، والتوجه إلى موظف قسم دفع المخالفات.

وذلك لاستخراج قائمة تتضمن كل المخالفات المسجلة (غير المدفوعة)، ومن ثم التوجه إلى الموظف المختص بتسلم طلبات تحويل المخالفات إلى نيابة المرور.

وفي اليوم الثاني يتوجب على صاحب المعاملة الحضور إلى المبني الرئيسي لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، للتأكد من وصول المعاملة، ومن ثم الحصول على رقم خاص بملف طلب التخفيض، ليتوجه بعد ذلك إلى مقر نيابة المرور الموجود هو الآخر في ذات المبني، ليحصل من النيابة في ذات اليوم، على تخفيض بنسبة 25% على المخالفات المرورية ومخالفات «مواقف».

وتشترط نيابة المرور توريد قيمة كل المخالفات المرورية المخفضة إلى قسم الحسابات التابع لها، على أن يمنح المتعامل، إيصالاً يفيد بسداد قيمة المخالفات المخفضة، يقوم بعد ذلك بتسليمه إلى موظف قسم إسعاد المتعاملين بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، بغية حذف المخالفة نهائياً من السجل المروري للمتعامل.

وتفتح نيابة المرور أبوابها أمام الجمهور لتسلم طلبات التخفيض في تمام الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ظهراً، فيما تواصل إجراءات تسليم أوراق التخفيض للمتعاملين حتى نهاية ساعات الدوام الرسمية، ويتراوح متوسط عدد الطلبات التي تنظرها النيابة بمختلف أنواعها يومياً نحو 320 طلباً.

وتعمل نيابة المرور فور تسلمها لطلبات التخفيض على قدم وساق في إنجاز معاملات التخفيض في ذات اليوم، وذلك ضمن مبادرات «قضاء اليوم الواحد»، حيث أسهمت هذه التجربة الفريدة، في خفض نسبة معدلات الانتظار، ما انعكس إيجاباً على جمهور المتعاملين وأسهم في إنجاز معاملات المتعلقة بالمرور كتجديد رخص مركباتهم وقيادتهم بسرعة تفادياً للدخول في مخالفات التأخير.