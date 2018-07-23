بلدية دبي تتفقد احتياجات تجار ومتعاملي سوق الشاحنات

المصدر: دبي- البيان

التقى المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، تجار سوق الشاحنات والذي نظمته إدارة علاقات المتعاملين والشركاء بالبلدية في سوق الطيور.

وأكد مدير عام بلدية دبي، حرص الدائرة تجاه توفير بيئة مميزة لرواد هذا النوع من الأسواق التخصصية والفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، والتي اهتمت مدينة دبي على تنفيذها وفق أحدث المواصفات بعد دراسة شاملة لمتطلبات تنفيذ هذا النوع من المشاريع، بما يخدم رغبات وأهداف جميع الأطراف.

وأضاف بأن هذا اللقاء يؤكد اهتمام الدائرة بمتابعة آخر التطورات في المشاريع القائمة بالإمارة والاطمئنان على متطلبات بيئة العمل الحالية، ومتطلبات السوق من المرافق والخدمات، والتحديات التي تواجه تجار هذا السوق التخصصي، وتنفيذ حلولها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المبتكرة والاستفادة من مقترحات المتعاملين في ذلك، وإشراكهم في مسيرة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المشاريع.

سوق حيوي

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أهمية سوق الشاحنات، باعتباره أحد الأسواق الحيوية في الإمارة ومميزاته التي تتمثل في توفيره خدمات متكاملة للتجار مثل الفحص، والتمويل، والتأمين، وأماكن مخصصة للمزادات بالإضافة إلى تنظيم تجارة الشاحنات والمعدات الثقيلة وقطع غيار السيارات المستعملة .

وأثنى المتعاملون على حرص بلدية دبي لتنظيم اللقاءات الرامية إلى تبادل الأفكار والنقاشات حول أبرز الاقتراحات التي تلعب دوراً إيجابياً كبيراً في تعزيز التعاون مع المتعاملين لتقديم الخدمات وفق أعلى المعايير.

وبعد اللقاء قام مدير عام بلدية دبي بزيارة السوق برفقة التجار والمسؤولين بالدائرة للاطلاع على الوضع الحالي للسوق والاستماع لمتطلباتهم ورغباتهم المختلفة ومناقشة الحلول معهم على أرض الواقع.