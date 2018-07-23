«مساندة» تنجز مرافق مركز الدليجة لإدارة الحياة البرية

المصدر: أبوظبي - وام

أنجزت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع إنشاء وصيانة مرافق مركز الدليجة لإدارة الحياة البرية، الذي نفذته لصالح هيئة البيئة في أبوظبي على مساحة 520 ألف متر مربع.

وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، إن مشروع مركز الدليجة لإدارة الحياة البرية، الذي تديره الهيئة، يعد مركزاً فريداً، والأول من نوعه في المنطقة من حيث التصميم والحجم، وتسعى الهيئة من خلاله إلى توفير مرافق لحماية وإكثار الحيوانات البرية المهددة بالانقراض عن طريق الاحتفاظ بمجموعات مستدامة من خلال برامج الإكثار وإعادة الإطلاق في موائلها الطبيعية.

وأضافت أن الهيئة، من خلال هذا المركز، تقوم برعاية وإدارة فصائل محددة معرضة للانقراض، مثل المها العربي، وغزال الريم، والغزال الجبلي، والمها الأفريقي «أبو حراب»، عن طريق تحسين التنوع الجيني لضمان استدامتها.

وأشارت إلى أن فريق الباحثين بالهيئة يطبق خطط إدارة وتكاثر بطريقة علمية ومنهجية بأعلى المعايير العالمية، بهدف تشكيل قطيع عالمي ليتم إدراجها ضمن برامج الإطلاق المحلية في المحميات وخارجها، والبرامج الدولية الأخرى على مستوى المنطقة للإسهام في إعادتها إلى موائلها الطبيعية لتعيش حياتها الطبيعية بعد التأكد من توافر جميع مقومات الحماية اللازمة.

وأعربت عن أملها بجعل مركز الدليجة مركزاً متميزاً في جهود الإكثار، إذ يضم مستشفى بيطرياً، ومركزاً تعليمياً لنشر الوعي حول أهمية الأنواع البرية المهددة بالانقراض، وكونها جزءاً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بثقافتنا وتاريخنا يستحق المحافظة عليه للأجيال القادمة.