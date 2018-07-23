شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى تأمين الممتلكات قبل السفر

المصدر: أبوظبي - البيان

حثت شرطة أبوظبي الجمهور على ضرورة تأمين الممتلكات قبل السفر، ووزعت كتيبات توعية حول كيفية الحفاظ عليها من السرقات قبل السفر، استفاد منها زوّار ياس مول بأبوظبي، في إطار حملة «سفر آمن» التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكد العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الثقافة الأمنية والمجتمعية، بشأن مخاطر ترك المنازل دون حماية كافية أو التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجنباً لمسببات السرقة، مشيراً إلى أن المبادرة استهدفت توعية المتسوقين بالتعاون مع أعضاء كلنا شرطة، ضمن تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية.

خطط

وأوضح أن عدم تأمين الممتلكات بالشكل الآمن يتيح الفرصة لضعاف النفوس للدخول إلى البيوت لسرقة ما فيها، نظراً لخلوها من قاطنيها، لافتاً إلى أن الشرطة عادةً ما تضع خططاً أمنية للمواجهة، كما تزيد من عمل دورياتها الأمنية مع بداية موسم الإجازة الصيفية، للتصدّي لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم السرقة أو انتهاك حقوق الغير.

وطالب العامري الجمهور بالتعاون مع الشرطة في الإبلاغ عن أي شكوك تدور حول محاولات سرقة أو وجود مشتبهين في محيط المنازل، مما يسهم في تعزيز مستويات الحماية والحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من الجريمة، متمنياً للجميع قضاء إجازة سعيدة، وسفر آمن، وعودة حميدة إلى أرض الوطن، وهم مطمئنون على سلامة منازلهم.

تعزيز

وقال العقيد حمد عبد الله العفاري، مدير مركز شرطة ياس في مديرية شرطة المناطق الخارجية، إن مبادرة توزيع كتيبات التوعية على المتسوقين، تأتي في سياق الجهود الرامية في تعزيز الثقة بخدمات شرطة أبوظبي، داعياً أفراد المجتمع، إلى استخدام وسائل الحماية اللازمة قبل السفر، كتشغيل بعض المصابيح، ونقل السيارات إلى المواقف المخصصة لذلك.

وإبلاغ الأقارب والجيران للتعاون في إزالة الصحف والمجلات والملصقات المتروكة أمام المنزل في حال السفر، كي لا تلفت نظر المتربصين الذين يترقبون غياب السكان.