إقبال لافت على أنشطة وزارة تنمية المجتمع الصيفية

المصدر: دبي - البيان

شهدت وزارة تنمية المجتمع إقبالاً من فئات المجتمع كافة على سلسلة الأنشطة الصيفية المتنوعة التي تنظمها في الفترة الصيفية من كل عام خلال شهري يوليو وأغسطس في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها في مختلف إمارات ومناطق الدولة.

وتضم الأنشطة الصيفية التي تستهدف ما يزيد على 300 مشارك من فئات المجتمع كافة كالأطفال والشباب والأمهات وأصحاب الهمم وكبار السن، مجموعة متنوعة من البرامج، بالإضافة إلى المحاضرات التخصصية وورش العمل التفاعلية، لما فيه رفع مؤشرات السعادة والابتكار.

وتتوزع الأنشطة والبرامج على مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة في جميع إمارات ومناطق الدولة، تستهدف جميع فئات المجتمع بما يتناسب مع ميولهم واهتماماتهم.

حيث حرصت الوزارة على تنفيذ برامج معنية بالتخطيط للمستقبل، وإدارة المشاريع الصغيرة، وغرس حب القراءة، وتنمية الهوايات، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتحفيز قيم العمل التطوعي، وإعادة التدوير وحماية البيئة، والحفاظ على الموروث الوطني، والاحتفاء برموز وإنجازات الدولة.

وقال سعيد الخاطري المشرف العام على أنشطة مراكز التنمية الاجتماعية في الوزارة: «تحرص وزارة تنمية المجتمع على تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تسهم في تمكين مختلف فئات المجتمع بمهارات مفيدة وتجارب عملية تعود بالفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع عامة، لتسهم في تحقيق أولويات الأجندة الوطنية 2021».