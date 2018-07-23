مناقشة تعميم خطط إدارة الطوارئ في قطاع المستشفيات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي، في ورشة متخصصة، تعميم جاهزية خطط إدارة «الطوارئ والحريق وسلامة الحياة» في قطاع المستشفيات، استناداً إلى النتائج الناجحة للتمرين الاستراتيجي الذي جرى تطبيقه أخيراً بالتعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وعدد من الجهات المشاركة، والذي تميّز بقدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية.

واستعرضت الورشة، خلاصة الدروس المستفادة والتحديات وفرص التحسين، وركزت على تعزيز التعاون مع المستشفيات والشركاء عند التعامل مع حوادث الحريق والحوادث الطارئة.

افتتح الورشة التي عُقدت في مستشفى كليفلاند كلينك بأبوظبي، العميد محــمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني - أبوظبي، بحضور المهندس عبد الــله عبد العزيز الشامسي، رئيس مبادلة للرعاية الصحية، والمقدم المهندس سالم هاشم الحبشي، مدير إدارة العمليات في «دفاع مدني أبوظبي»، وممثلين عن الجهات الحـــكومية، وعـــدد من ضباط شـــرطة أبوظبي والدفاع المدني.

كما حضرها من أُسرة المستشفى، كلٌّ من: ستيفان عبد النور، الرئيس التنفيذي للعمليات، والمهندس محمد رزقي، مدير إدارة المرافق والجودة، والمهندسة دانة كمال، مدير أول دعم البرامج والأنظمة، وفيصل المازم، مدير إدارة خدمات الحماية والأمن، وعددٌ من الموظفين.

أفكار

وذكر العميد الكتبي، أن الورشة ناقشت الأفكار الإيجابية لدعم جهود التطوير للارتقاء بالأداء لتحقيق استراتيجية التخطيط لإدارة الطوارئ بشكل عام، وإدارة طوارئ الحريق بشكل خاص، وتعزيز التعاون بين الفرق المستجيبة لتحقيق السلامة العامة وزيادة ثقة الجمهور بفاعلية خدمات الدفاع المدني والجهات المستجيبة والمساندة في إمارة أبوظبي.

وأكد أهمية تعميم نتائج التمرين المشترك لتعزيز الجهود في تطبيق خطط الاستجابة للحالات الطارئة، والتعامل معها بفاعلية ومنهجية، وتقديم المساعدة وفق تجربة عملية جرى تنفيذها، بما يضمن القدرة على مواصلة الأداء، وفق أعلى المستويات.

ومن جانبه، رحّب المهندس الشامسي بالحضور، مشيراً إلى اعتزازه بمشاركة الضباط والمعنيين من أصحاب الكفاءات التخصصية والعلمية لإثراء جلسات الورشة بخبراتهم وتجاربهم العملية.

وأكد حرص مبادلة للرعاية الصحية على التعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي وتعزيز منظومة العمل المؤسسي، لافتاً إلى أهمية الورش المتخصصة، والتمارين الاستراتيجية، للارتقاء بجهود التطوير والتحديث التي تنتهجها دولة الإمارات في مجالات الرعاية الصحية.

وأشار إلى التزام مبادلة للرعاية الصحية برؤية القيادة الرشيدة لتقديم الرعاية الصحية المتميزة، واستثمار الوسائل والإمكانات كافة لتنمية القدرات العلمية والمعرفية للعاملين، ودعم أنشطة السلامة، وإعداد كوادر مؤهلة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، والتميز في مجال السلامة، والاستجابة لخطط الطوارئ المعتمدة.