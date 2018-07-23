57 ألف مستفيدة من نشاطات قطاع المرأة في «دار البر» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي-البيان

بلغت حصيلة قطاع شؤون المرأة في جمعية دار البر، ممثلاً بإدارة تمكين المرأة ومشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، فرع الإناث، خلال النصف الأول من عام 2018، 50 نشاطاً وفعالية علمية شرعية متنوعة، استفادت منها 57 ألفاً و703 مشاركات، من مراحل عمرية متباينة، من بينها 24 نشاطاً وفعالية نظمتها «تمكين المرأة» في الجمعية، استفادت منها 54 ألفاً و816 مشاركة، من مراحل عمرية مختلفة وجنسيات عديدة، مقابل 24 نشاطاً وفعالية نظمها مشروع البر للإناث، استفادت منها ألفان و887 سيدة وطالبة.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لـ «دار البر»، أن الجمعية تحرص على تعزيز نهج الدولة وسياستها في ترسيخ الوسطية والاعتدال، ومحاربة التطرف والفكر الضال والمنحرف، وغرس الفكر الصحيح في وعي وإدراك المستفيدين من فعالياتها وبرامجها الدينية والعلمية والشرعية والخيرية والإنسانية، من الذكور والإناث، وعكس صورة مشرقة عن الدين الحنيف، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في حقل العمل الإنساني والخيري، وفي مجال خدمة كتاب الله، تبارك وتعالى، ودعم حفظته.

وأشار الفلاسي إلى النجاح، الذي حصدته فعاليات القطاع، الموجهة للمرأة في الإمارات، خلال النصف الأول من العام الحالي، والفوائد العديدة والكبيرة التي جنتها المشاركات، من مراحل عمرية متفاوتة، بجانب نسبة من الناشئة والصغار من الذكور، الذين شاركوا أيضاً في فعاليات قطاع المرأة، مؤكداً حرص «دار البر» على المساهمة في تمكين المرأة في دولة الإمارات، تفعيلاً وترسيخاً لسياسة الدولة ورؤية القيادة في هذا الاتجاه.