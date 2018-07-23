شرطة أبوظبي تعزّز التوعية بتأمين المزارع والعزب

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت شرطة أبوظبي تعزيز التعاون والتنسيق مع جهاز الرقابة الغذائية في أبوظبي للتوعية بشأن تأمين المزارع والعزب في العين، وحمايتها من السرقات، وذلك في اجتماع مشترك عقده قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع.

وأوضح المقدم بهيان العامري، رئيس قسم شؤون الشـــرطة المجتمعية في العين، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تثقيف أصحاب المزارع والعزب في العين بشأن تأمينها وفق الاشتراطات الضرورية، وذلك في إطار حملة «ممتلكاتنا مسؤوليتنا»، لافتاً إلى أهمية تقديم النصح والإرشاد لهم ميدانياً وبشكل مباشر، وإرسال رسائل نصية عبر مراكز خدمة العملاء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وحضر الاجتماع سيف خلف الأشخري، مدير إدارة صحة الحيوان بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والنقيب حمد عبيد الظاهري، من قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين.