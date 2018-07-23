«تعاونية الاتحاد» تسعد متعامليها ومساهميها بـ 10 برامج وفعاليات فريدة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نفذت «تعاونية الاتحاد»، خلال النصف الأول من العام الجاري، 10 برامج وفعاليات مختلفة، تضمنت 3 برامج لإسعاد المساهمين، و7 فعاليات ومناشط مختلفة لإسعاد المتعاملين ومرتاديها، ويأتي ذلك كخطة لمواصلة المضي قدماً في مرحلة إسعاد المتعاملين، والتي تبنتها «تعاونية الاتحاد» بعد الانتهاء من مرحلة رضا المتعاملين بنجاح.

ومن جانبه، قال سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية، المتحدث الرسمي: «نفذت «تعاونية الاتحاد» 3 برامج لإسعاد المساهمين، بإجمالي 7 ملايين و860 ألف درهم، استفاد منها 2630 أسرة مساهمة، والبرامج هي برنامج «سعادة».

وتــم فيه إصدار 2000 بطاقة مشتريات بقيمة 500 درهم شهرياً، ولمدة 6 أشهر للأسر المساهمة ذات الدخل المحدود والمستفيدين من الإعــانات الاجتماعية، حيث تم صرف 6 مـلايين درهم، وبرنامج «إرادة» لأصحاب الهمم، حيث قدمت «تعــاونية الاتحاد» بطاقات مشتريات بـ 500 درهم شهرياً لـ 6 شهور لـ 320 أسرة، إسهاماً من التعاونية لتخفيف العـبء عن كاهل أصحاب الهمم وأسرهم.

وهناك أيضاً برنامج «تمكين» للأيتام، حيث قدمت «تعاونية الاتحاد» بطاقة مشتريات بـ 500 درهم شهرياً لمدة 6 شهور لـ 300 من الأيتام من أبناء المساهمين.

وحول برامج إسعاد المساهمين التي تعتزم التعاونية تنفيذها خلال النصف الثاني من هذا العام، أوضح البستكي أن البرامج هي «مبروووك»، وهو برنامج مخصص للمتزوجين الجدد، وبرنامج «غلا» للمواليد الجدد، وأخيراً برنامج «كفو» للمتفوقين دراسياً.

وأضاف: «نظمت تعاونية الاتحاد 7 فعاليات وأنشطة مختلفة لمتعاملي ومرتادي «تعاونية الاتحاد»، والتي منها استضافة مسابقة رسم بعنوان «عام زايد» في اتحاد مول والبرشاء مول، وفعالية «معاً لصحة أبنائنا»، والعديد الفعاليات التوعوية والثقافية».

وأشار البستكي إلى أن المساهمات المجتمعية تأتي تماشياً مع استراتيجية «تعاونية الاتحاد» بالتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية للمنطقة التي تعمل بها، وتأكيداً على دورها في خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية الاجتماعية ودفع عجلة التطور.

وحول الدعم المجتمعي، قال البستكي: «دعمت «تعاونية الاتحاد»، خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 31 جهة حكومية وخاصة، مادياً ومعنوياً، حيث دعمت نحو 17 جهة مادياً بنحو 20 مليوناً و232 ألف درهم.