الإمارات وإثيوبيا تبحثان التعاون في مجال القوى العاملة

المصدر: دبي - وام

بحث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وميسجانو أريجا وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والعمل في جمهورية إثيوبيا، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.

واستعرض اللقاء الذي عقد في دبي، سبل تطوير التعاون خصوصاً في إطار إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الإثيوبية في الدولة.

وأكد معالي ناصر الهاملي، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وثمّن مساهمة العمالة الإثيوبية في سوق العمل بالدولة.

ومن جانبه، استعرض الوزير الإثيوبي مستجدات التشريعات المتعلقة بإرسال العمالة الإثيوبية إلى الخارج، مؤكداً حرص بلاده على تطوير قطاع وكالات الاستقدام الإثيوبية لضمان إرسال العمالة، بما يتوافق مع تشريعات الدول المستقبلة، واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة قريباً.