«تطوير البنية التحتية» تطبّق أفضل ممارسات الاستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

شهد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، مراسم توقيع الوزارة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي تدعم تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة ضمن مقر الوزارة الرئيسي في دبي ومشاريعها بمختلف مناطق الدولة، باعتبارها الذراع التنفيذية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

والتي تستهدف قيام «مصدر» بتقديم المشورة الفنية للوزارة في ما يتعلق بتطبيق منظومة الاستدامة في المشاريع، إلى جانب السبل المتبعة في ما يتعلق بوضع وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز مواصفات ومعايير الاستدامة المتبعة حالياً في الوزارة.

ترحيب

ورحب المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، بالتعاون المشترك مع «مصدر»، مؤكداً دوره بالارتقاء بالعمل المبني على أسس داعمة لتوجه دولة الإمارات في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة، الأمر الذي يدعم توجه الدولة في ذلك المجال، ويحقق رؤيتها 2021، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

ولفت إلى سعي الوزارة إلى استشراف المستقبل بمجال الاستدامة من خلال إطلاقها المبادرات ذات الارتباط الوثيق بمنظومة الاستدامة، وتركيزها على الأفكار الابتكارية.

تعزيز التعاون مع صربيا

استقبل معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية بمكتبه بديوان الوزارة في دبي ستانيمير فوكيتشيفيش السفير فوق العادة مفوض جمهورية صربيا لدى الإمارات، بحضور دايانا تاناسيفيش سكرتير ثالث للشؤون الاقتصادية.

حيث بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأثنى معالي وزير تطوير البنية التحتية خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأكد أهمية تبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية والإسكان، لما لذلك من دور فعال في تعزيز العمل المؤسسي.