عبدالله بن زايد خلال لقائه مسؤولاً أممياً: الإمارات لديها التزام راسخ بالعمل الإنساني

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها التزام راسخ بالعمل الإنساني ودعم الجهود الأممية للاستجابة لحالات الطوارئ وإغاثة المحتاجين والمعوزين في اليمن وكافة أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي بحث مجالات العمل الإنساني المشترك وآليات تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة على الصعيد الإغاثي والإنساني والاستجابة لحالات الطوارئ في مختلف المناطق ومنها اليمن.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

ومن جانبه أشاد مارك لوكوك بالدور الرائد الـــذي تقوم به الإمارات على صعيد العــمل الإنساني منوهاً بأن الدولة لديها وعي وإدراك بالأزمات وتعمل على الاستجابة لها بطرق عصرية ومبتكرة.

وأضاف إن دولة الإمارات أصبحت وبجدارة رائدة العمل الإنساني في العالم ولديها التزام راسخ بالمبادئ الإنسانية وتحرص على دعم الجهود الأممية في هذا الصدد.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وسلطان محـــمد الشامسـي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.