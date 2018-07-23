خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون سلطان عُمان بيوم النهضة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم النهضة المباركة لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجلالة السلطان قابوس ذكرى النهضة المباركة، وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «أبارك لأخي جلالة السلطان قابوس المعظم ذكرى النهضة المباركة.. وأبارك لإخواني شعب عُمان الشقيق مسيرة تاريخية مع هذا القائد العظيم.. الذي عرفه العرب جميعاً بحكمته وحنكته.. وقاد عمان ببصيرة استثنائية استحق عليها احترام العالم».

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة السلطان قابوس والشعب العماني بذكرى النهضة المباركة، وقال سموه عبر حسابه في «تويتر»:

«أهنئ أخي جلالة السلطان قابوس والشعب العُماني الشقيق بذكرى يوم النهضة المجيد.. مسيرة مظفرة ومباركة تحققت فيها إنجازات استثنائية بفضل قيادة حكيمة ألهمت شعبها للعبور نحو المستقبل، سائلين الله عز وجل أن يديم على عمان الشقيقة الأمن والأمان والخير والرخاء».

من جهته، بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم النهضة المباركة لبلاده.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد.