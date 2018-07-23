تطوير القدرات الإيجابية للعاملين بمركز البيئة للمدن العربية

المصدر: دبي - البيان

ضمن خطة مركز البيئة للمدن العربية التابع لبلدية دبي الخاصة بتطوير قدرات العاملين في مجال البيئة سواء على المستوى المحلي أو المستوى العربي قدم المهندس حسن مكي مدير إدارة شبكات الصرف الصحي والري بالبلدية محاضرة بعنوان «التحفيز والتطوير الذاتي» لموظفي المركز وموظفي إدارة تطبيقات الاستدامة ومجموعة من الطلبة الصيفيين وذلك بهدف تنمية القدرات الذاتية والفكرية للموظفين وإكسابهم مهارات ومعلومات وطرق جديدة ومفيدة لتطوير قدراتهم والتعامل مع ضغوطات الحياة.

وتطرق المحاضر إلى ماهية الطاقة الإيجابية من الناحية العلمية، والطاقة الإيجابية في الإطار المؤسسي معتبراً إياها القوة المحركة أو الدافعة التي تتسم بالنشاط وتؤدي إلى تحقيق البناء والتقدم والنمو .