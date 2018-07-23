«قضاء أبوظبي» تشارك بملتقى قيادات المستقبل في القاهرة

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من دائرة القضاء في أبوظبي، بملتقى قيادات المستقبل في ضوء المتغيرات العالمية «عصر جديد – متطلبات جديدة»، والذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية في القاهرة الأسبوع الماضي.

وضم وفد دائرة القضاء كلاً من الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، وأحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية، وطارق الكندي المدير الإداري لإدارة التنفيذ.

وتناول الملتقى، التحديات والتحولات الاستراتيجية في نظم القيادات وإدارة المؤسسات الحكومية والخاصة، والتعرف إلى الخبرات والتجارب العالمية والعربية في مجال اختيار وتنمية مهارات وإدارة أداء وتحفيز قادة المستقبل، وتعزيز دور القيادات في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات، بما يحقق توقعات وتطلعات المستفيدين من خدماتها.