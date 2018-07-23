«التخطيط العمراني» في أبوظبي تطلق 13 خدمة رقمية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات 13 خدمة رقمية جديدة، وذلك ضمن إطار سعيها لتجسيد وتنفيذ خطة التحول الرقمي والرؤية العصرية المستمدة من قياداتنا الحكيمة الحريصة على تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات التي تحقق تطلعات المجتمع وتساهم في إسعاد أفراده، وبالوقت ذاته الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.

وتعزيز سمة وسمعة أبوظبي كمثال مشرف على نجاح المشروع التنموي الشامل إقليمياً وعربياً وعالمياً.

من جانبه أكد سيف بدر القبيسي - المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات - أن إطلاق الخدمات الثلاث عشرة الجديدة تأتي كحلقة من سلسلة متصلة من مشروع التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية على مستوى الدائرة، والذي يستهدف الوصول ـ تدريجياً ـ إلى المستوى 100 % من الخدمات الرقمية.

وأضاف أن مواصلة إطلاق الخدمات الرقمية تباعاً يتوافق مع متطلبات وتطلعات المتعاملين وصولاً إلى أعلى مستوى الرضا العام من قبل المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، كما تقع هذه الخدمات ضمن إطار مبادرات الدائرة الهادفة إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات.

وأشار إلى أن استخدام الخدمات الرقمية يستهدف تقليص عدد المراجعين للبلديات بحيث يتم تقديم الخدمات البلدية للمتعاملين بصورة سريعة وذاتية، حيث إنهم لن يكونوا مطالبين بزيارة البلديات للانتظار وتقديم الوثائق المدعمة المطلوبة للحصول على خدماتهم.

وأوضح أنه سيكون هنالك العديد من المنافع المباشرة وغير المباشرة للتحول الرقمي الكامل لخدمات البلدية، كمنافع تؤدي إلى رفع الكفاءة التشغيلية لدى البلدية، ومنافع بيئية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن الدائرة تستخدم ـ لأول مرة ـ الذكاء الصناعي (AI) وتوظيفه في خدمة المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في تقديم الخدمات.