«سفراء شباب الإمارات» يشاركون في «المستوى المتقدم» بالصين

المصدر: أبوظبي - وام

توجّه المشاركون في برنامج «سفراء شباب الإمارات» أمس إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في مرحلة المستوى المتقدم من البرنامج، التي تضم 13 طالباً وطالبة وتستمر لـ4 أسابيع. ويهدف البرنامج، الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية الشابة وتزويدهم بما يؤهلهم لتولي مناصب بارزة في القطاعات الاقتصادية الأساسية، بجانب تعزيز الروابط الثنائية بين الإمارات والدول ذات العلاقة الاستراتيجية.

وينسق مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد في أبوظبي مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لإدارة البرنامج بالتعاون مع سفارات الدول في دولة الإمارات. ويشارك في المستوى المتقدم لهذا العام ثماني طالبات، وخمسة طلاب من مختلف إمارات الدولة، وجرى اختيار الطلبة من جامعة زايد وجامعة خليفة وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعتي نيويورك أبوظبي والأميركية في الشارقة.

ويتضمن البرنامج المتقدم خضوع الطلبة لتدريبات مكثفة على اللغة الصينية لدى جامعة الدراسات الدولية في شانغهاي، التي تحمل اسمها المختصر «SISU»، وتعد إحدى أبرز الجامعات في الصين، إضافة إلى محاضرات لتعزيز المهارات اللغوية المهنية والمعرفة التجارية اللازمة في هذه الدول بما يتيح لهم تطوير مهارات العمل في مجالات تخصصهم، وذلك من خلال برامج التدريب الصيفية، إذ يهدف برنامج العام الجاري إلى تطوير المهارات المهنية لدى الطلبة.