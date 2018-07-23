سلطان وهزاع بن زايد يهنئان جلالة السلطان قابوس

المصدر: أبوظبي ـ وام

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس.

وأعرب سموه في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد ولشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عمان في شتى المجالات. كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جلالة السلطان قابوس.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أجمل التهاني والتبريكات لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً ولجلالة السلطان قابوس بن سعيد بمناسبة يوم النهضة المبارك.. تاريخ مشهود ومرحلة مزدهرة ومسيرة حافلة بالإنجازات تحققت خلالها ولا تزال نهضة تنموية شاملة في كل الميادين والمـــجالات. نهضة عمان عزّ وفخر لكل إماراتي».