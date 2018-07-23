بلدية ومركز شرطة الحمرية يبحثان تنسيق العمل

المصدر: الشارقة-البيان

بحثت بلدية الحمرية مع مركز شرطة الحمرية الشامل، سبل مواصلة تعزيز العمل المشترك وتضافر الجهود المشتركة، بما يخدم مصلحة المنطقة وأهالي الحمرية.

وأشادت بلدية الحمرية بجهود القيادة العامة لشرطة الشارقة، وما تبذله من جهوده للحفاظ على أمن واستقرار والمجتمع، وأكدت البلدية حرصها على مواصلة التنسيق مع القيادة العامة للشرطة، ممثلاً في مركز شرطة الحمرية الشامل، بما ينعكس على خدمة الأهالي وضمان راحتهم.

حضر الاجتماع، العقيد علي سعيد الجلاف مدير مركز شرطة الحمرية الشامل، يرافقه الرائد عبد الله علي النعيمي، وعدد من أفراد المركز، ومن جانب البلدية، حضر عمار علي المهيري مدير إدارة الشؤون القانونية، وسالم عبيد الشامسي مدير إدارة التفاعل المؤسسي.