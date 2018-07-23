ورشة عن «نجم سهيل» ضمن النشاط الصيفي بنادي دبي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أقامت بلدية دبي، ممثلةً بإدارة المساحة، ورشة توعوية حول تطبيق نجم سهيل للأرصاد الجوية خلال النشاط الصيفي بنادي دبي لأصحاب الهمم، بهدف توعية الطلاب بالمخاطر الطبيعية، وإرشادات السلامة، وتعريفهم بالتطبيق الذكي وكيفية استخدامه ومميزاته المتنوعة.

وأكد المهندس محمد مشروم مدير إدارة المساحة، أهمية القيام بعقد ورش وبرامج تدريبية حول الأنظمة والتطبيقات الذكية للإدارة باستمرار، وتقديم أفضل الخدمات المجتمعية، حيث إن أهم ما يقدمه تطبيق نجم سهيل لأصحاب الهمم، هو المعرفة اللحظية بأحوال الطقس. وقالت المهندسة إيمان الخطيبي مدير قسم المسح الجيوديسي والبحري، إن الورشة نفذت تحت شعار «زايد الأصالة» بنادي دبي لأصحاب الهمم، حول إرشادات وإجراءات السلامة العامة في حالات التقلبات المناخية المختلفة.