حديقة الحيوانات في العين تحصل على آيزو استدامة المشتريات

المصدر: العين- البيان

حصلت حديقة الحيوانات في العين على شهادة الآيزو 20400:2017 في استدامة المشتريات كونها أول جهة في أبوظبي نظير جهودها الرائدة في مجال إدارة المشتريات والعقود والمستودعات والمخازن.

وعن أفضل الممارسات التي أهلت الحديقة للحصول على آيزو المشتريات قال محمد حمدان العلوي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في حديقة الحيوانات بالعين: «إن تحقيقنا لاستدامة المشتريات يأتي بعد تبنينا لأفضل المعايير والسياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال استراتيجية الشراء المستدام»، منوهاً بأن ممارسات الحديقة لم تقتصر على النطاق الداخلي، وإنما حرصنا نقل تجربتنا وتشجيع الموردين والشركاء وأصحاب العلاقة على اتباع ذات الاستراتيجيات الداعمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إمارة أبوظبي.

وأضاف العلوي: «إن تطبيقنا لاستدامة المشتريات والعقود والمستودعات يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم التنمية الاقتصادية والبيئية و الاجتماعية، فعلى الصعيد الاقتصادي انخفضت التكلفة بنسبة 5% من خلال تعزيز كفاءة المشتريات، فيما كان دورنا في التنمية البيئية من خلال تحويل نظام تسجيل الموردين والمناقصات من الورقي إلى الذكي الرقمي الإلكتروني، وأولينا التنمية الاجتماعية اهتماماً خاصاً من خلال إجراء استبيانات رضا الموردين الخارجيين ورضا الخدمات الداخلية».

هذا وانتهجت حديقة الحيوانات بالعين نظم وآليات قائمة على التدقيق والتقييم والتوثيق وتحليل الفجوات ومتابعتها وعلاجها، واستثمار رأس المال البشري بتدريب كادر متخصص مكون من 15 موظفاً لهذا الغرض لرفع الوعي.