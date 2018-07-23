«ليكن سفرك ممتعاً» ترسم معالم رحلة آمنة في 10 خطوات

المصدر: دبي - البيان

دعا فريق عمل حملة «ليكن سفرك ممتعاً»، المكون من شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وشركة داناتا، وهيئة الطيران المدني، وطيران الإمارات وفلاي دبي، المسافرين إلى الوعي بـ 10 خطوات رئيسة قبل انطلاق رحلات سفرهم، مؤكدين أن هذه الخطوات الهامة ستسهم في جعل رحلاتهم أمنة وسهلة وسريعة الإجراءات في المطارات.

توعية

وأكد بطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن الخطوات العشر تتمثل أولها في ضرورة إلمام المسافر بقوانين البلد الذي يود زيارته، ليتجنب الوقوع في أية مشاكل أو مساءلات قانونية، مشيراً إلى أهمية عدم تردد المسافر في السؤال عما يهمه من القوانين، والتسجيل في برنامج تواجدي لدى وزارة الخارجية بالنسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر والتأشيرات اللازمة لكافة البلدان التي سيسافر إليها المسافر ومن معه، ومطابقة صحة البيانات فيها خلال الرحلة، وليس فقط الوجهة الرئيسة.

وأوضح أن الخطوة الثالثة تتمثل في ضرورة أن يوجد المسافر في المطار قبل وقت كافٍ من الرحلة (3 ساعات على الأقل)، ليتفادى التوتر والقلق اللذين يصاحبان فكرة التأخر من اللحاق بالرحلة، وبالتالي، إنهاء جميع الإجراءات الأمنية للمطار.

ولفت إلى أن الخطوة الرابعة تتمثل في تجنب ارتداء الأشياء المعدنية، وإذا لزم الأمر، أن يبادر بنزعها قبل عبوره جهاز التفتيش، ووضعها في الصندوق المخصص لذلك، كالهاتف النقال والمفاتيح والأحزمة أو الأحذية التي تحتوي على أي مادة معدنية وغيرها.

وبيّن أن الخطوة الخامسة تتمثل في تجنب حمل السوائل في الحقائب المحمولة باليد، باستثناء الضروري منها، كحليب الأطفال، على أن يزيد حجم العبوة الواحدة أكثر من (100) مل، وألا تزيد جميع العبوات عن (1000) مل، حتى لا يتم مصادرتها.

ولفت إلى أن الخطوة السادسة تتمثل في ضرورة أن يتأكد المسافر إذا كان لديه أي أدوية يتطلب الأمر أخذها معه باستمرار، أو أجهزة طبية معدنية موضوعة في جسمه، أو ضمادات، وأن تكون مُصرحة بوصفة طبية.

إجراءات

وأكد أن الخطوة السابعة تتمثل في تجنب حمل حقائب لأشخاص لا يعرفهم المسافر، لأنه قد يكون قد تم استخدام المسافر كجسر عبور لتهريب مواد ممنوعة أو خطرة. وبيّن أن الخطوة الثامنة تتمثل في عدم إغفال المسافر أو انشغاله عن الحقائب والأمتعة، وعدم تركها بعيداً عن ناظريه لأي سبب مهما كان.

وأكد أن الخطوة التاسعة تتمثل في ضرورة عدم المبالغة في حضور المودعين والمستقبلين من الأهل والأقارب إلى المطار، كون ذلك يساعد على تخفيف شدة الازدحام حول مبنى المطار والمناطق المحيطة به.

أما الخطوة العاشرة «الأخيرة والهامة»، فتتمثل في ضرورة معرفة أرقام الاتصال بالشرطة في وقت الحاجة، كحالة فقدان أو ضياع أي من الأمتعة أو الوثائق، وذلك على رقم مركز الاتصال في شرطة دبي 901، أو على مكاتب المعثورات في شرطة المطار على الرقم 5044595 9714 +، وذلك في المبنى رقم 1، أو التواصل على البريد الإلكتروني:

ap.airport@dubaipolice.gov.ae.

مؤتمر

أكد فريق عمل حملة «ليكن سفرك ممتعاً»، الذي أُعلن عن تشكيله الأحد الماضي، خلال مؤتمر صحافي في مطارات دبي، أن الحملة تهدف إلى توعية المسافرين بالإجراءات الأمنية المتبعة في المطارات، وتقديم نصائح لهم بكيفية الجاهزية لإنهاء هذه الإجراءات بسهولة ويسر، خاصة في وقت الذروة، وخلال فترة الصيف.