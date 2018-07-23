534 عقد زواج في محاكم رأس الخيمة في النصف الأول 2018

المصدر: رأس الخيمة - البيان

سجّلت إدارة الخدمات المجتمعية ممثلة بقسم المأذونين في دائرة محاكم رأس الخيمة 534 عقد زواج داخل وخارج المحكمة لكافة الجنسيات في إمارة رأس الخيمة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن ارتفاع حالات الزواج في إمارة رأس الخيمة يرجع إلى رعاية واهتمام القيادة الحكيمة في الدولة بإقامة الأعراس الجماعية وحفلات الزفاف، والتي من شأنها التسهيل على الشباب، والسرعة في زواجهم .

وبين الخاطري أنه وصل عدد عقود الزواج في إمارة رأس الخيمة إلى 534 عقد زواج، منهم 334 عقدا تم داخل القسم بالدائرة، و200 عقد خارج المحكمة عن طريق المأذونين الشرعيين.