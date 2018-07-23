157 ألف زيارة إرشادية إلى مزارع أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

نفذ مركز خدمات المزارعين في أبوظبي نحو 157 ألف زيارة إرشادية لمزارع الإمارة خلال النصف الأول من عام 2018 ركزت على تقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب وعمال المزارع، وتوعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية من خلال الزيارات الحقلية والورش التدريبية لتوعية عمال وأصحاب المزارع على طرق الزراعة الحديثة والاستخدام الأمثل للمياه.

في حين يتم زيارة المزارع المطبقة لأنظمة الزراعة المائية مرة أو أكثر كل أسبوع حسب احتياج المزرعة.كما قدم المركز تدريباً فنياً مكثفاً لنحو 16 ألفاً و987 عاملاً من عمال المزارع في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2018 بزيادة نسبتها حوالي 43.9 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وشارك في تنفيذ خطة التدريب السنوية لعمال المزارع حوالي 172 مهندس إرشاد من مختلف التخصصات الزراعية، حيث تم تدريب العمال على إدارة الري في المزرعة وطرق زراعة أشجار الفاكهة وخدمــات النخيل وإنتاج التمور وبرنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل، إضافة إلى الزراعة المائية والممارسات الزراعية الجيدة ورفع كفاءة شبكات الري ثم الإدارات المتكاملة للآفات.

وحسب إحصاءات النصف الأول من العام الجاري ارتفع عدد المزارع الحاصلة على شهادة «جلوبال جاب» إلى 300 مزرعة مقابل 270 مزرعة العام الماضي وبنسبة زيادة حوالي 10 في المائة.

حيث تؤكد شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب» مدى التطور الـــذي يحققه قطاع الزراعة في أبوظبي باعتبارها شهادة عالمية تبين مدى التزام المزارع الحاصلة عليها باشتراطات السلامة الغذائية وسلامة العمال واستدامة البيئة في المزرعة.

تشجيع المزارعين

وفي إطار جهود المركز لتشجيع المزارعين على تطبيق أنظمة الزراعة الحديثة.. فقد زاد عدد المزارع التي تطبق أنظمة الزراعة المائية ليصل إلى 89 مزرعة أغلبها في منطقة العين، حيث يوجد نحو 61 مزرعة بنسبة 68.5 في المائة من إجمالي المزارع المائية على مستوى الإمارة في حين يوجد 16 مزرعة في منطقة الظفرة و12 مزرعة في أبوظبي.

حيث يقدم المركز تدريبا مكثفا للقائمين عليها باعتبارها من الأنظمة التي تدعم الزراعة المستدامة وتساعد على خفض استهلاك المياه في الزراعة. وبالنسبة لخدمات النخيل فقد ركز مركز خدمات المزارعين على تطبيق نظم الإدارة المتكاملة لخدمات النخيل وتوعية المزارعين بطرق رعاية أشجار النخيل من بداية الموسم وحتى جني الثمار.

كما عمل على تطبيق نظم المكافحة المتكاملة للآفات التي تصيب أشجار النخيل وتنفيذ عمليات المكافحة وفقاً لنتائج المسح الشامل لمزارع النخيل في إمارة أبوظبي، والذي شمل 6.8 ملايين نخلة في 22 ألفا و666 مزرعة على مستوى الإمارة للكشف عن النخيل المصاب بسوسة النخيل الحمراء والحفارات وغيرها من الآفات.

وحسب نتائج المسح فقد نجح مركز خدمات المـــزارعين في قلع وفرم حوالي 85 ألفاً و532 شجرة من أشجار النخيل المــيتة والمصابة إصابات بالغة في حوالي 1994 مزرعة في أبوظبي والعـــين ومنطقة الظفرة.

وذلك للتخلص من أشجار النخيل المتضررة والقضاء على الآفات التي تصيب أشجــار النخـــيل وتعزيز الإدارة المتكاملة للآفات والاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي، حيث تم تحويل نحو2773 من الناتج المفروم إلى مصانع إنتاج الأسمدة العضوية لإعادة إنتاجها كسماد عضوي.

كما تم تنظيم نحو 125 ألف زيارة لمزارع النخيل بهدف صيانة المصائد الفرمونية والضوئية خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2018 وتم توزيع حوالي 9210 مصائد ضوئية على مزارع الإمارة وعلاج حوالي 5.5 ملايين نخلة مصابة بالحفارات بالرش بالمبيدات المناسبة.

حرص

أكد ناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بالإنابة حرص المركز على توفير برامج الإرشاد الزراعي بكل السبل منها الزيارات الإرشادية التي تتراوح بين 8 - 9 زيارات إرشادية لكل مزرعة سنويا للتوعية بطرق المحافظة على استدامة المزرعة وضمان جودة الإنتاج وتنوعه.