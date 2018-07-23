شرطة أبوظبي تنشر «السعادة والإيجابية» في بيئة العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت ورشة عمل لشرطة أبوظبي السعادة والإيجابية في بيئة العمل وتعزيز المبادرات، التي تحفز وترسخ ذلك المفهوم لدى العاملين. وركّزت الورشة التي نظمها مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية في قطاع الموارد البشرية، وبحضور سفراء السعادة والإيجابية من قطاعات الشرطة، على أهمية قيم الإيجابية والسعادة ونشرها بين الأفراد. وتطرقت النقيب وجدان المطيري مديرة المركز، إلى جهود شرطة أبوظبي في تعزيز بيئة مجتمعية إيجابية للعاملين، بترسيخ قيم ومبادئ السعادة.