شرطة الشارقة تنجز تدريباً عملياً لرفع كفاءة طالبات الجامعة

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم قسم المختبر الجنائي بشرطة الشارقة تدريباً ميدانياً لـ7 من طالبات جامعة الشارقة، وذلك ضمن جهود دعم وتطوير المسيرة التعليمية للارتقاء بالمخرجات الأكاديمية للجامعة والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية والمهنية للخريجين، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز علاقات التعاون العلمي مع المؤسسات التعليمية وخاصة في مجال توفير فرص التدريب الميداني التي يحتاجها الطلبة كجزء أساسي من التأهيل العلمي للإيفاء بمتطلبات التخرج ونيل شهادة الدراسة.

وتضمن البرنامج التدريبي تعريف الطالبات بالمراحل الإدارية والعملية التي تمر بها العينات حتى كتابة التقرير الفني.وأكد العقيد مهندس عادل المازمي رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة أهمية التدريب الممنوح للطالبات.