الإمارات بوابة الصين إلى الشرق الأوسط والعالم

المصدر: بقلم: سابين بالف - ترجمة: عمر حرز الله

أكدت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات العربية المتحدة أهمية العلاقات الثنائية بين الصين والشرق الأوسط، وخاصة أن الإمارات ستستضيف معرض إكسبو العالمي 2020، وترحب بالصين شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً.

كما يتوقع أن تسهم زيارة جين بينغ الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العلاقات السياسية المهمة بين الصين والإمارات. ويشير المراقبون إلى أن الذي يجعل هاتين الدولتين قريبتين من بعضهما بعضاً هو موقع الإمارات الاستراتيجي ولكونها بوابة الصين لأسواق الشرق الأوسط، كما أنها تقع على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا، حيث يمكن الوصول إلى كل قارة عبر الإمارات خلال أقل من ست ساعات طيران.

وبالنظر إلى الأهمية التاريخية لطريق الحرير في التاريخ، والذي كان عبارة عن شبكة قديمة من الطرق التجارية التي ربطت الشرق بالغرب، وشكل نقطة مركزية للتفاعل الثقافي والاقتصادي والتجاري بين المناطق المختلفة على امتداد قرون، فإنه يتوقع أن تعزز مبادرة الحزام والطريق التعاون وعملية التنسيق المتبادلة بين المؤسسات والشركات الصينية في دولة الإمارات وخارجها، على اعتبار أن الإمارات تشكل منصة تجارية واستثمارية دولية ليس في الشرق الأوسط فحسب، ولكن أيضاً على امتداد العالم.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اجتماع عقد مؤخراً مع نظيره الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن تطوير العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة يعتبر أولوية لدى الصين في الشرق الأوسط. وتولي الصين أهمية كبرى لعلاقاتها مع دولة الإمارات نظراً لأنها تربط بين الطرق البحرية في آسيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا.

كما تمثل الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار في أسواق الشرق الأوسط، وسوف تمهد مبادرة الحزام والطريق لإقامة علاقات سياسية واقتصادية بعيدة المدى بين الحضارات.

ومن الأسباب اللوجستية الأخرى لأهمية الإمارات وجود مطار دبي الدولي الذي يعتبر ثالث أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث حركة المسافرين، كما يشكل مطار الشحن السادس الأكثر ازدحاماً في العالم.

وتسهم مبادرة الحزام والطريق أيضاً في الاستقرار والسلام على المدى الطويل، كما تعزز التبادل الثقافي والتفاهم الثقافي والروابط التجارية بين الدول.

والشعار الذي ستشارك فيه الشركات الصينية في معرض إكسبو 2020 في دبي، هو: «بناء مجتمع جنباً إلى جنب مع مستقبل مشترك للبشرية: الابتكار والفرص»، وهو يظهر عقلية مفتوحة لرجال الأعمال الصينيين وحكومتهم للعب دور حيوي كونهم قوة عالمية في المجتمع الدولي، ويظهرهم قوة متحدة بصورة أقوى في ما يتعلق بالتعامل مع التحديات العالمية في القرن 21.

إنجازات

وأضافت أن الجهود المتبادلة بين الصين والإمارات تعزز الابتكار العلمي والتكنولوجي، واستكشاف الفرص الجديدة، وإنشاء قرية عالمية للإنسانية، ولعب دور بارز في دفع عجلة الحضارة الإنسانية، يعتبر أمراً بالغ الأهمية، وتلعب إنجازات التنمية الشاملة للصين دوراً هاماً في الشرق الأوسط والعالم.

والمعروف أن الرئيس الصيني جين بينغ قد اقترح مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، ويشير فيها إلى بناء حزام طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. والإمارات العربية المتحدة هي أول دولة عربية تباشر بإقامة مجمع صناعي في إطار المبادرة.

* خبيرة استراتيجية ألمانية

المصدر: موقع محطة «سي جي تي إن» الصينية