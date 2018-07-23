بلدية الشارقة تحوّل اختبارات مهندسي مكاتب الاستشارات إلى إلكترونية

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، عن تحويل الاختبارات الإنشائية لمهندسي مكاتب الاستشارات الهندسية الفئة الرابعة، إلى إلكترونية، وذلك في إطار حرص قطاع الهندسة والمباني في البلدية على مواكبة التطور الكبير في الإمارة، وتقديم الخدمات بشكل إلكتروني، وبكل سهولة، وتقديم خدماتها بالشكل الأمثل، واختصار الوقت والجهد على المتعاملين.

وقال الشيخ المهندس محمد بن عبد الله بن ماجد القاسمي مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة الشارقة، إنه تم دمج ثلاث مراحل من الاختبار «تحريري وشفهي وبرامج»، في اختبار واحد إلكتروني، مدته 3 ساعات بدلاً من 5 أيام عمل، وفق الإجراء المتبع سابقاً، والذي كان يتم من خلاله تقديم 3 امتحانات تحتاج إلى وقت أطول، وتتطلب من المهندس النجاح بها جميعها، أما بعد تحويل الامتحان إلى إلكتروني، فيتم تحديد النتيجة فوراً بعد الإنهاء من الاختبار.

وأشار إلى أن التقديم على الخدمة يتم من خلال المنضدة الأمامية لقسم خدمات تراخيص البناء والاختبار في قاعة الاختبارات في مبنى إدارة الصحة العامة بمنطقة الناصرية.

وأضاف أنه يتم اختبار المهندس في 5 مجالات، تشمل التصميم الإنشائي والتحليل الإنشائي والمعلومات الهندسية العامة والبرامج الإنشائية والأكواد المعتمدة، حيث يختار البرنامج 20 سؤالاً من بين مجموعة كبيرة من الأسئلة، ليتم طرحها على المهندس الخاضع للاختبار.

وأشار إلى أنه تم إجراء اختبارات تجريبية لعدد من الاستشاريين وذوي الاختصاص من الجامعات، لدراسة المقارنة المعيارية بين الاختبارات اليدوية السابقة، والاختبار الإلكتروني الجديد، وتبين أن الأخير يختصر الوقت والجهد، ويسهم في سرعة الإنجاز، وبناء على الدراسة، تم تحديد المدة الزمنية التي يحتاجها الاختبار ودرجة النجاح.

وأكد الشيخ المهندس محمد بن عبد الله بن ماجد القاسمي، أن بلدية مدينة الشارقة تعمل في إطار منظومة عمل متكاملة من التميز الحكومي، وتحرص على مواكبة توجهات الإمارة في جميع المجالات، ومنها التحول الرقمي في تقديم جميع الخدمات، من أجل التسهيل على المتعاملين، وتعمل على تحويل بيئة العمل إلى رقمية بالكامل.

يذكر أن بلدية مدينة الشارقة، بصدد تحويل جميع خدماتها وتعاملاتها إلى رقمية، من خلال برنامج «سابق»، الذي تعمل عليه البلدية بجهد كبير، لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها الرامية إلى تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر، وتوفر الوقت والجهد، وتعكس مواكبة التحول الرقمي الكبير.