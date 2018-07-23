«صحة أبوظبي» تدعو لأخذ التطعيمات قبل السفر بأسبوعين

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

دعت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، كافة الراغبين بالسفر خلال فترة الصيف إلى التوجه إلى المراكز الصحية وأخذ التطعيمات الضرورية قبل أسبوعين على الأقل من موعد السفر.

مؤكدة على دور التطعيمات في حماية الفرد من الأمراض الأكثر شيوعاً في البلد الذي يرغب الشخص بالسفر إليه، كما تساعد في الحد من انتشار الأمراض المعدية بين أفراد المجتمع عند العودة إلى الدولة.

وأضافت أن التطعيمات تسهم في التقليل من احتمالية الإصابة بعدد من الأمراض المعدية أو الشائعة، ولذلك يجب على المسافرين التأكد من استكمال التطعيمات الروتينية المتضمنة في جدول هيئة الصحة والتطعيمات المتعلقة بالسفر .

والتي تتضمن لقاح المكورات السحائية، لقاح الانفلونزا الموسمية، لقاح الحمى الصفراء، لقاح المكورات الرئوية، لقاح الالتهاب الكبد (أ)، لقاح الالتهاب الكبدي (ب)، لقاح التيفوئيد، ولقاح داء الكلب، حيث تعتمد التطعيمات التي يجب أن تؤخذ لبعض الدول حسب نوعية الأوبئة المنتشرة، وتختلف من دولة إلى أخرى.

حملة

وتأتي هذه الجهود في إطار حملة التوعية بأهمية برامج التطعيم والتي تنطلق تحت شعار «التطعيم ضرورة»، وتهدف إلى التأكيد على أهمية التطعيمات لحماية المجتمع من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيمات وتشجيع استخدام التطعيمات لحماية الأفراد من مختلف الفئات العمرية.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي الجمهور بآخر التحديثات في برامج التطعيم، وكذلك التشديد على دور المهنيين الصحيين في تثقيف أفراد المجتمع بأنواع التطعيمات وأهميتها.

وتعتبر التطعيمات الأداة الأكثر فعالية للسيطرة أو القضاء على العديد من الأمراض المعدية، فمن دون التطعيمات سيكون من الصعب الحد من انتشار الأمراض الخطيرة حول العالم، مثل شلل الأطفال والحصبة.