الطقس في الإمارات حار ورطب حتى نهاية الأسبوع

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس - غدا - رطبا صباحا فيما قد يتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، وحارا ومغبرا أحياناً نهاراً بينما تظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية على الجبال.

وقال إن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام وشرقية على الساحل الشرقي من 20 إلى 30 كم/ س تصل إلى 42، تكون مثيرة للغبار والاتربة أحيانا خاصة غرباً، فيما يكون البحر متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي ومتوسطا في بحر عمان.

وأوضح أن الطقس سيكون - الثلاثاء المقبل - رطبا صباحا على السواحل خاصة شمالاً وحارا ومغبرا أحيانا نهاراً وغائما جزئيا على بعض المناطق شرقا.. فيما تكون الرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية على الساحل الشرقي من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، تكون مثيرة للغبار والاتربة أحيانا.. والبحر مضطربا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

وعن توقعات المركز للطقس الأربعاء المقبل، أوضح أنه سيكون رطبا شمالا صباحا وحارا ومغبرا نهاراً وغائما جزئيا أحياناً شرقاً.. بينما تكون الرياح شمالية غربية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.. تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية نهارا.ً. والبحر متوسط الموج وقد يضطرب شمالاً نهاراً في الخليج العربي متوسط الموج في بحر عمان.

أما الخميس المقبل.. فتوقع ان يكون الطقس رطبا صباحا على السواحل وحارا ومغبرا أحياناً نهاراً .. فيما يطرأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية.. والرياح شمالية غربية إلى غربية بوجه عام وشرقية على الساحل الشرقي من 20 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. والبحر متوسط إلى خفيف في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن الجمعة المقبل.. أوضح أن الطقس سيكون حارا ومغبرا أحياناً نهاراً مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية.. والرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية ظهرا من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.