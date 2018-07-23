محمد بن راشد: منافذ الإمارات واجهات حضــارية تعكــس أصـالة المواطنة وقيمنا النبيلة

المصدر: ■دبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ضرورة أن يبقى مطار دبي الدولي وكافة مطارات ومنافذ الدولة البحرية والجوية والبرية الواجهة الحضارية التي تعكس روح وأصالة المواطنة الصالحة والقيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها شعبنا ومجتمع الإمارات عموماً.

جاء ذلك خلال تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله سير العمل في مختلف مرافق مطار دبي الدولي، واطمأن سموه على راحة المسافرين وتسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم من وإلى المطار.

وقال سموه: «أولوياتنا تتمحور حول الإنسان وإسعاده واحترامه وحفظ حقوقه وكرامته بصرف النظر عن جنسيته وديانته وطائفته وثقافته، فالإنسان هو أسمى مخلوقات البارئ عز وجل يجب احترامه وتكريمه ومراعاة مشاعره الإنسانية والدينية والقومية وغيرها».

وزار سموه أمس المطار يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، مبتدئا سموه جولته في المبنى 3 حيث توقف عند «كاونترات» طيران الإمارات.

وشاهد الإجراءات الخاصة بوزن أمتعة المسافرين والتأكد من تذاكر السفر وصلاحيتها وكل الأمور المتصلة بتوفير سفر آمن وسلس للمسافرين دون إبطاء أو تأخير بعيداً عن الإجراءات المعقدة التي قد تتسبب في تأخير المسافر عن موعد إقلاع رحلته إلى الجهة المغادرة إليها.

وأعرب سموه خلال جولته عن سعادته وارتياحه للخدمات الراقية التي تقدمها كافة الجهات المعنية في مطار دبي الدولي لمستخدمي المطار من مغادرين وقادمين، مشددا سموه على أهمية استقبال ضيوف الإمارات بابتسامة ووجه بشوش وبالكلمة الترحيبية الطيبة التي تعكس أصالة شعبنا وأخلاقه العربية الإسلامية الحميدة والنبيلة.

واستكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله جولته في أروقة ومرافق «كونكورس B» حيث مغادرة المسافرين في معظمهم وانتقل سموه إلى«كونكورس A» مستقلا القطار الداخلي الخاص بنقل الركاب إلى«كونكورس A» لمسافة 700 متر بين «أ و ب» ويضم المبنى «أ» نحو عشرين بوابة لمغادرة المسافرين وثمانية وخمسين خرطوما لمواقف الطائرات العملاقة.

فيما يضم المبنى «ب» ستا وعشرين بوابة وسبعة وخمسين خرطوما لمواقف الطائرات.

جولة

وحرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، على التجوال في مختلف مرافق المطار الخدمية في المبنيين شملت «كاونترات» وزن الأمتعة و «كاونترات» ختم وتدقيق جوازات سفر المسافرين والسوق الحرة التي تتفرع لعدة أقسام للتسوق تبلغ مساحتها قرابة سبعة وعشرين ألف متر مربع.

كما شاهد إجراءات تفتيش حقائب اليد في آخر مرحلة قبل الصعود إلى الطائرة مطمئنا سموه على سلامة وسلاسة جميع الإجراءات الخاصة بالمغادرين إلى مختلف جهات العالم على متن الطائرات العملاقة التي تشكل الأسطول الأضخم والأحدث لشركة طيران الإمارات الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما توقف سموه ومرافقوه عند ثلاجة البوظة في ردهة المبنى «أ» التي توزع المبردات على المسافرين مجانا تقدمة وهدية من طيران الإمارات إلى ركابها مجسدة بهذه المبادرة الطيبة الكرم العربي الأصيل الذي هو رمز الضيافة العربية وجزء من قيمنا وعاداتنا العربية في دولة الإمارات.

خدمات

كما تفقد سموه صالات الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الفخمة بأثاثها وتصاميمها الداخلية وخدمات الترفيه التي تقدمها لركابها المسافرين على متن خطوط طيران الإمارات ويصل عددها إلى سبع صالات موزعة في «كونكورس أ وكونكورس ب».

ويصل عدد المسافرين على الدرجتين قرابة عشرة آلاف مسافر يوميا على متن نحو 250 رحلة يومية لطيران الإمارات التي تصل إلى 157 بلداً، وتمتلك أكبر عدد من طائرات الإيرباص A380 العملاقة على مستوى العالم، حيث يضم أسطولها أكثر من مئة طائرة من هذا الجيل الحديث من الطائرات.

وخلال متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجولته كان يستمع من اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى شرح حول الزيارة المطردة في عدد مستخدمي مطار دبي الدولي من عام إلى عام.

حيث أبلغ سموه أن عدد القادمين إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي بلغ قرابة ثلاثة عشر مليون مسافر بالفترة من الأول من يناير عام 2017 حتى الثلاثين من يونيو من العام نفسه، فيما زاد هذا العدد بنسبة 3% خلال الفترة من الأول من يناير العام 2018 وحتى الثلاثين من يونيو من العام ذاته.

زواركما أشار اللواء المري إلى أن عدد القادمين إلى الدولة من بين المسافرين من الجنسية الصينية بلغ نحو أربعمئة وخمسين ألف مسافر وذلك بالفترة من الأول من يناير عام 2017 وحتى الثلاثين من يونيو في العام نفسه وزاد عدد الزوار الصينيين بنسبة 5% بالفترة ذاتها من العام 2018.

كما نوه بعدد القادمين إلى الدولة من التابعية الروسية بالفترة ذاتها، إذ بلغ عددهم حوالي ثلاثمئة ألف زائر وزاد العدد بنسبة 35% ليصل خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري إلى حوالي نصف مليون زائر، ما يؤكد أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا كوجهة مفضلة للسائحين والمتسوقين والباحثين عن الهدوء والأمن والاطمئنان خاصة بالنسبة للمستثمرين ورجال المال والأعمال.

صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اختتم زيارته في جولة تفقدية لمرافق صالة القادمين حيث اطمأن على سلامة كافة الإجراءات وحسن استقبال القادمين إلى بلادنا من قبل موظفي الجمارك والشرطة والأمن.

رافق سموه في الزيارة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي.

واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ومحمد مطر النائب الأعلى لرئيس خدمات مطار دبي الدولي إلى جانب عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص في الجهات الحكومية المعنية بخدمات مطار دبي الدولي وعدد من المرافقين.