تكريم أول صينية قدّمت معاملة في مركز الشرطة الذكي

المصدر: دبي - البيان

كرمت الإدارة العامة للذكاء الإصطناعي في شرطة دبي، ليو تبينغ، أول صينية قدمت معاملة ذكية في مركز الشرطة الذكي الأول على مستوى المنطقة والعالم في منطقة «السيتي ووك»، وذلك في إطار الاحتفاء بالأسبوع الإماراتي الصيني، ومنحتها تذكرة طيران مفتوحة الوجهة.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن التكريم جاء تزامناً مع الاحتفاء بالأسبوع الإماراتي الصيني، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام الخدمات الذكية، مشيراً إلى أن ليو تبينغ كانت أول فرد من أبناء الجالية الصينية المقيمة في الدولة يقدم معاملة في مركز الشرطة الذكي، في سبتمبر الماضي دون أي تدخل بشري.

وتقدمت تبينغ بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على مفاجأتها بهذا التكريم بسبب استخدامها للخدمات الذكية في مركز الشرطة الذكي، مؤكدةً أن خطوة التكريم أسعدتها، وهي خطوة تشجع على استخدام الخدمات الذكية من قبل أفراد المجتمع.

وحول تجربتها في استخدام خدمات مركز الشرطة الذكي، قالت ليو تبينغ، إنها علمت بوجود مركز شرطة في منطقة السيتي ووك، فتوجهت إليه لتقديم معاملة لكن عند دخولها إليه فوجئت بشكله الحديث الذي يغاير شكل مراكز الشرطة التقليدية، ولم تكن تصدق أنها تتواجد فعلاً في مركز شرطة.

والجدير ذكره أن مركز شرطة دبي الذكي يوفرها لأفراد الجمهور الخدمات على مدار 24 ساعة في اليوم، وعددها 27 خدمة من بينها خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها، وإصدار شهادات وتصاريح، وخدمات مجتمعية مختلفة كما يوفر وسائل ترفيهية لإسعاد المتعاملين.

ويمكن لأفراد الجمهور فتح بلاغ جنائي عبر مركز الشرطة الذكي والتواصل المباشر بالفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل حول التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته. ويقدم مركز الشرطة الذكي خدمة نظام المعثورات.

سهولة

أكدت ليو تبينغ أنها فوجئت بالمستوى الاستثنائي للخدمات الذكية المتوفرة والسهولة في تقديم معاملتها، إلى جانب قيامها بالتحدث إلى ضابط الشرطة المناوب من خلال «الفيديو كونفرنس»، مشيرة إلى أن مدة تقديمها للمعاملة لم يتجاوز الدقيقتين فقط.